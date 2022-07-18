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Çanakkale'nin 6 aylık kaza bilançosu Çanakkale'de 6 ayda bin 116 yaralı

İHA

Çanakkale'nin 6 aylık kaza bilançosu Çanakkale'de 6 ayda bin 116 yaralı

Çanakkale'de, yılın ilk altı ayında yaşanan trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bin 116 kişi hastanelere kaldırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Haziran ayına dair kaza bilançosunu açıkladı. Çanakkale'de, 1 ayda 163 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 252 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Haziran ayında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 160 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk altı ayında Çanakkale'de, 774 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan bin 116 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk altı aylık döneminde şehirde; 706 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazası verilerine maddi hasarlı trafik kazalarının dahil olmadığını duyurdu. Kentte, yeni yılın ilk 6 aylık döneminde Trafik Denetleme Şubesi'nin yaptığı denetimlerde ise alkollü araç kullanan onlarca kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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