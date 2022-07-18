Çanakkale´de 70 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 lastik bot içerisindeki 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 70 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik TCSG-28 Botuna alınarak kurtarıldı. Küçükkuyu Beldesi´ndeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)-
2022-07-18 22:47:48
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