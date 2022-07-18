AK Parti'li Turan: Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız



ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, temel atma ve gaz yakma töreni için geldiği Çanakkale'nin Yenice ilçesinde "Her sorun bizim sorunumuz, her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Yenice ilçesinde 3'üncü etap doğal gaz temel atma ve doğal gaz yakma törenine katıldı. Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli, çevre ilçelerin belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'in son haftasında toplumun birçok kesiminin beklediği önemli sorunları geride bırakarak Çanakkale'ye geldiklerini söyledi. 3600 ek gösterge, KDV indirimi, memur maaşları ve asgari ücretin arttırılması gibi şuan gündemdeki sorunların birçoğunu yoluna koyduklarını belirten Turan şöyle konuştu:

"Dert var ama çözümü de biliyoruz diyoruz. 'Sorun var ama sorunu da görüyoruz' diyoruz. Bizim ekonomik sorunlarımızı büyüklerimiz daha iyi bilecek eski günlerden. Hatırlayın 2001 krizinde bu ülkede çarklar durmuştu. Ekonominin çarkları dönmüyordu. Kapanan fabrikalar, batan bankalar. Her gün bunları konuşuyorduk. Dönün geriye, 95 krizinde o zaman ki 24 Nisan kararlarıyla beraber bütün ülkenin yönetimini IMF'ye veren, hiç bir kararı kendisi alamayan günleri yaşıyorduk. Ama o zaman ki krizlerdeki gibi yatırımların durduğu, ihracatın bittiği, istihdamın azaldığı bir döneme girmedik. Ufak tefek sorunlar var. Her şeye rağmen fabrikalarımız kapanmadı hamd olsun. Batan bankamız var mı? Zamların karşılığında alt gelir grubu sıkıntı görmesin diye derhal toplantılar yaparak memur ve işçi zamlarını arttırmayı görev bildik. Şu an sosyal kesimlerimizin bütün çoğunluğunun beklentisi karşılandı. Ama asgari ücrete verilecek zamların esas düzenlemesi ocak ayında, yılbaşında yapılacak. Buna rağmen sorun var deyip de toplantılar yapıldı."

Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, KYK borçlarıyla ilgili müjdeyi vererek, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılacağını açıkladığını belirten Turan; "26 milyar gibi büyük bir rakam öğrencilerimizin üzerinden kalktı. Milyonlarca gencimizin beklentisiydi. Her sorun bizim sorunumuz. Her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız. Birisi çıkmış 'ben demiştim ondan yaptı' dedi. Tarza baktığımızda sosyal medya fenomeni mi, sosyal medya trolü mü, genel başkan mı belli olmayan bir söylem ile bu ülkenin iktidarına verecek bir aklının olmadığını söylemek isterim" dedi.

Konuşmaların ardından 3'üncü etap doğalgaz temel atma ve doğal gaz yakma töreni gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)-

2022-07-18 22:55:26



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