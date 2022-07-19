Evinde 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi - Yeniden

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polis ekipleri, şüpheli S.E.'nin evinde yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen bir kilise çanı ele geçirdi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli S.E.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, üzerinde 1817 yazısı ve haç işareti bulunan tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen yaklaşık 200 yıllık kilise çanı ele geçirildi.

Şüpheli S.E., hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Tarihi eser niteliğindeki kilise çanına el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)

2022-07-19 17:54:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.