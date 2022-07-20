Dardanel, Türkiye´nin en büyük 500 şirketi arasında

ÇANAKKALE, (DHA) Dardanel, Fortune 500 Türkiye listesinde yer aldı. Dardanel, Türkiye´nin en büyük 500 şirketinin bulunduğu listeye 452´nci sıradan girdi.Dardanel; bu yıl da Fortune Türkiye dergisi tarafından Türkiye´nin en büyük şirketlerinin açıklandığı Fortune 500 Türkiye listesine girdi. Dardanel, listenin 452´nci sırasında yer aldı.İHRACAT COĞRAFYASINI GENİŞLETMEYİ HEDEFLİYORTürkiye gıda sanayisinin global bir şirketi olarak dünyaya açılmayı hedefleyen Dardanel; bunun için üretime, yatırımlarına, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına devam ediyor. Türkiye´de bulunduğu kategorilerde pazar lideri olan şirket; bir yandan da ton balığı ve deniz ürünlerindeki deneyimiyle ihracat coğrafyasını genişletmeyi hedefliyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale
2022-07-20 12:29:58
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.