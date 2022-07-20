Kaya ıslahı tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki tesisler açıldı



İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Limanı'ndaki turistik tesisler, 'afet bölgesi' ilanıyla yamaçtaki büyük kayaların ıslah çalışmalarının ardından 15 ay sonra hizmete açıldı.

Assos Antik Liman'a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ile taş parçaları depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı. İlk olarak 2015 yılında bir turistik tesisin çatısına, önceki yıllarda da yola düşen büyük kaya parçaları, AFAD yetkililerini harekete geçirdi. AFAD, bir yıla yakın süren incelemelerinin ardından yaşanan tehlikeye ilişkin bir rapor hazırladı ve alan 'afet bölgesi' ilan edildi. AFAD'ın raporu doğrultusunda Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan kaya ıslahı için Assos Antik Limanı 2021'in Nisan ayında ziyaretçilere kapatıldı. 15 ay boyunca kapalı kalan bölgede kaya ıslahı çalışmaları yapıldı. Çanakkale Troya Müzesi ile Assos Kazıları Başkanlığı arkeologları gözetimindeki çalışmaların sona erdiği belirtildi.

15 ay boyunca kapalı kalan Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacıdan oluşan tesisler, yeniden faaliyetine başladı.

Liman içerisinde turizm işletmeciliği yapan Muzaffer Özden, Kurban Bayramı ile yeniden işletmelerini açtıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 15 ay kapalı kaldık. Ama şu andan itibaren işletmelerimiz artık açıldı. Devlet büyüklerimizden bu zamanda bize destek oldukları için çok teşekkür ederiz. Umarım artık böyle bir süreç yaşanmaz. Şu anda yapılan çalışmalarla gönül rahatlığı ile misafir ağırlamaya devam edeceğiz. Herkesi bekleriz" dedi.

Assos Antik Liman'ın bağlı olduğu Behram köyü muhtarı Numan Türkay ise, "2021 yılı Nisan ayında kaya ıslahı çalışmaları başladı. Bu çalışmalar tamamlanarak Kurban Bayramı'nda bitirildi ve faaliyete açıldı. Afet bölgesi kararı da kaldırıldı. Şu anda liman bölgesindeki turizm işletmelerimiz faaliyetine başlamıştır. Tüm misafirlerimizi bölgemize davet ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-07-20 14:01:39



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