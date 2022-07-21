Balık avlamak içine denize açıldı, botu bulundu kendisi kayıp

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde balık avlamak için lastik botu ile denize açılan Osman Boran'dan (43) haber alınmayınca, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.Ekipler, Boran'ın botunu Kadırga Koyu'nda bulurken, kendisini arama çalışmaları sürüyor.
Ahmetçe köyü altı mevkisinde dün akşam balık avlamak için lastik botla denize açılan evli, 3 çocuk babası Osman Boran yazlık eve dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yaptı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nca bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, Boran'ın zodyak lastik botunu Kadırga Koyu'nda sahile vurmuş şekilde buldu. Botun içerisinde bir çift terlik ile bir de balık oltası olduğu görüldü. Çalışmalara 3 bot, 1 helikopter ve dalış ekibi de destek veriyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2022-07-21 12:08:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.