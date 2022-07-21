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Balık avlamak içine denize açıldı, botu bulundu kendisi kayıp

DHA

Balık avlamak içine denize açıldı, botu bulundu kendisi kayıp


İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde balık avlamak için lastik botu ile denize açılan Osman Boran'dan (43) haber alınmayınca, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.Ekipler, Boran'ın botunu Kadırga Koyu'nda bulurken, kendisini arama çalışmaları sürüyor.
Ahmetçe köyü altı mevkisinde dün akşam balık avlamak için lastik botla denize açılan evli, 3 çocuk babası Osman Boran yazlık eve dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yaptı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nca bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, Boran'ın zodyak lastik botunu Kadırga Koyu'nda sahile vurmuş şekilde buldu. Botun içerisinde bir çift terlik ile bir de balık oltası olduğu görüldü. Çalışmalara 3 bot, 1 helikopter ve dalış ekibi de destek veriyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2022-07-21 12:08:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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