Balık avlamak içine denize açıldı, botu bulundu kendisi kayıp



İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde balık avlamak için lastik botu ile denize açılan Osman Boran'dan (43) haber alınmayınca, arama-kurtarma çalışması başlatıldı.Ekipler, Boran'ın botunu Kadırga Koyu'nda bulurken, kendisini arama çalışmaları sürüyor.

Ahmetçe köyü altı mevkisinde dün akşam balık avlamak için lastik botla denize açılan evli, 3 çocuk babası Osman Boran yazlık eve dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yaptı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nca bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, Boran'ın zodyak lastik botunu Kadırga Koyu'nda sahile vurmuş şekilde buldu. Botun içerisinde bir çift terlik ile bir de balık oltası olduğu görüldü. Çalışmalara 3 bot, 1 helikopter ve dalış ekibi de destek veriyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-07-21 12:08:20



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