Denizden dönerken kazada ölen Alev Naz, toprağa verildi



Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale),(DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde dün denizden evlerine dönerken babası Evrim Alihan Türkdoğmuş'un kullandığı otomobilin takla atmasıyla yaşamını yitiren Alev Naz Türkdoğmuş (8), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi, 26 Kasım 2'nci Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, Alev Naz Türkdoğmuş ile Ege Türkdoğmuş'un (10) da içerisinde bulunduğu, babaları Evrim Alihan Türkdoğmuş'un kullandığı 34 FFY 83 plakalı otomobil, çitlere çarparak takla attı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Alev Naz Türkdoğmuş, yaşamını yitirdi. Kazayı hafif yaralı atlatan baba Evrim Alihan Türkdoğmuş ile oğlu Ege Türkdoğmuş, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba-oğul tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaz tatili için Çorlu'dan Gelibolu'daki akrabalarına geldikleri öğrenilen Evrim Alihan Türkdoğmuş'un, 2 çocuğunu denize götürdüğü ve akşam eve dönerken de kaza yaptıkları öğrenildi.

Geçen eğitim öğretim yılının ilk yarısını Gelibolu 75'nci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamlayıp, ikinci yarı yılı da ailesinin yeni bir iş için gittiği Çorlu'da tamamlayan Alev Naz için Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Cenazede anne Ebru ve baba Evrim Alihan Türkdoğmuş sinir krizi geçirdi. Kılınan namazın ardından Alev Naz'ın Gelibolu Alaaddin Kalfa Mezarlığı'na götürülen cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2022-07-21 17:57:53



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