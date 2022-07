Otizmli öğrenciler hem eğitim alıyor hem müzik ziyafeti sunuyor

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)TÜRKİYE'nin farklı kentlerinden aileleriyle birlikte gelen otizmli 15 öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen 2. Otizm ve Müzik Yaz Okulu'na katıldı. Bir hafta devam edecek yaz okulunda otizmli öğrencilere, 15 eğitmen tarafından çalgı, ses, dans, koro, ritim ve solfej eğitimi veriliyor. Öğrenciler aldıkları atölye eğitimleriyle her günün sonunda piyano, keman, kanun, ud, çello, akordiyon, flüt çalarak mini konserler veriyor.

ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen tarafından ilki geçen yıl düzenlenen Otizm ve Müzik Yaz Okulu'nun ikincisi 1824 Temmuz tarihlerinde yapılıyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen aileleriyle birlikte gelen 15 otizmli öğrenciye 15 eğitmen ve 15 gönüldaş bir hafta süreyle çalgı, ses, dans, koro, ritim ve solfej eğitimi veriyor. Aileler için de otizm ve müzik alanında akademisyenler tarafından çeşitli konferanslar ve paneller düzenlenerek eğitim programı uygulanıyor. Yaz okulunda, otizmli öğrencilerin müzik alanındaki akademik becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra sosyalleşmelerine de olanak sağlanıyor.

Otizmli öğrenciler, her sabah ritim ve müzik dersi alıyor. Gün içerisinde solfej, çalgı ve dans eğitimiyle devam eden yaz okulu, koro dersleriyle sürüyor. Öğrenciler çalıştıkları eserleri akşamları seyirciler için seslendiriyor. Her günün sonunda piyano, keman, kanun, ut, çello, akordiyon, flüt çalarak konser veren öğrencilerin performansları uzun süre alkış alıyor.

Otizmli öğrencilerin konserini Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat da izledi. Konser sonunda konuşan Vali Aktaş, "Anne ve babaları takdir ediyorum. Bizim için unutulmaz bir anı oldu. Emeği geçenlere ve konseri veren gençlere de teşekkür ediyorum" dedi.

'MÜZİK BİZİ ONLARLA BULUŞTURUYOR'

ÇOMÜ Devlet Konservatuvarı Otizm ve Müzik Yaz Okulu Düzenleme Kurulu Başkanı Didem Karabaş, geçen yıl 7 otizmli bireyle başladıkları yaz okulunda bu yıl 15 otizmli birey ve ailenin buluştuğunu söyledi. Karabaş, "Her şey yolunda. Aileler, öğrenciler ve eğitmenler mutlu. Müzik bizi onlarla buluşturuyor ve belki de müzik onların hayata tutunmalarını sağlıyor" dedi.

'MÜZİĞE OLAN YATKINLIĞINI FARK EDİP, MÜZİĞE YÖNLENDİRDİK'

Otizmli ve görme engelli Manisa Celal Bayar Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı öğrencisi Batuhan Kil, piyano, ut ve çello çaldığını belirterek, "Hocalarımız çok iyi. Bize ders veriyorlar. İleride belki müzik öğretmeni olabilirim" dedi.

İzmir'den geldiklerini belirten babası Aydın Kil ise "Batuhan'ı, küçük yaştan itibaren müziğe olan yatkınlığını fark ederek tamamen müziğe yönlendirdik. Güzel Sanatlar Lisesini kazandı ve başarıyla bitirdi. Üniversite hayatına başladı. Onun bir yaşam biçimi oldu bu. Müzik ile bütünleşiyor, sürekli müzik dinlerken kendisini iyi hissettiğini söylüyor. Biz de onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalıştık. İkincisi yapılan otizm ve müzik yaz okulunda da bunları pekiştirmeye çalışıyoruz. En büyük hedefi akademik seviyeleri atlayıp, yüksek lisans, doktora yaparak daha sona icracı, eğitimci olmak istiyor. Buna daha sonra eğitimciler karar verecek" dedi.

Oğlu ile gurur duyduğunu belirten annesi Öznur Kil ise, Batuhan'ın ileride iyi yerlere geleceğini düşündüğünü söyledi.

'KENDİSİNİ MÜZİK İLE İFADE ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Denizhan Yalçınkaya'nın annesi ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Begüm Aytemur, "Denizhan'ın küçük yaşlarda yeteneğini fark ettik. Fakat kendisi müsaade etmediği için bunu çok fazla ilerletemedi. Daha çok resim alanında ilerledi. Fakat Denizhan fikrini değiştirdi ve hazırlanarak Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdi. Piyano, viyola ve flüt çalıyor. Kendisini müzik ile ifade etmeye çalışıyor" dedi.

'BAKALIM BU DOĞUŞTAN GELEN YETENEK BİZİ NEREYE GÖTÜRECEK'

Otizmli öğrenci Burak Berk Boyar, 14 yıldır kanun çaldığını belirterek, "İkinci kez Çanakkale Otizm ve Müzik Yaz Okulu'na katılıyorum. Beni burada tüm müzikseverlerle buluşturan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni kutluyorum" diye konuştu.

Ankara'dan yaz okuluna gelen Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ahmet Mert Yalçın'ın annesi Emel Yalçın ise, "Ahmet ile beraber bu otizm yolculuğunda yol alıyoruz. Müziğe kabiliyeti olduğunu 3-4 yaşlarındayken öğrendik. O zamandan bu yana müzik eğitimine devam ediyoruz. Piyano derslerine 5 yaşında başladık. Ahmet, kulaktan duyduğu her şeyi çalabiliyor. Bakalım bu doğuştan gelen, bize verilen yetenek bizi nereye götürecek, zaman içerisinde göreceğiz. Ahmet'le mücadeleye, çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'BİZİ KUCAKLAYAN BİR AİLE GİBİ BURASI'

Otizmli kızı Beril Zorlu'nun bu yıl İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'nden mezun olduğunu belirten annesi Yeşim Zorlu ise şunları söyledi:

"Kızım 2011 yılından bu yana müzik ile ilgileniyor. Özellikle akademik eğitim alması konusunda oldukça zorlandığımız zamanlar oldu. Bu anlamda otizm ve müzik yaz okulu bizim için çok farklı bir yerdi. Çünkü bizi kucaklayan bir aile gibi burası. Çok farklı illerden gelen 15 otizmli birey ve aileleriyle birlikte buradayız. Çocuklarımızın eksik yanları neler, güçlü yanları neler bunların tespit edilmesiyle evlerimize biraz daha süpervizörlük alarak döneceğimizi düşünüyorum. Gün sonunda yapılan konserlerle çocuklarımızın motivasyonu artıyor. Hepimiz birbirimizin çocuğunu izleyerek, gelişimlerini görerek çok daha mutlu oluyoruz. Bu anlamda bizim için hem eğlenceli hem bilgi dolu güzel geçen bir zaman dilimi oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN

