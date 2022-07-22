Denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları 2'nci gününde (2)

ROV CİHAZIYLA DİP TARAMASI YAPILIYOR
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde balık avlamak için açıldığı denizde kaybolan Osman Boran'ı (41) arama-kurtarma çalışmaları sahil güvenlik botları ve helikopterle geniş bir alanda sürdürülüyor. Aslen Kayserili olan ve İstanbul'da tekstil işiyle uğraştığı öğrenilen Boran'ı arama çalışmalarında ROV cihazıyla su altı taraması yapıldığı bildirildi.
Öte yandan Boran'ın yakınlarının Ayvacık Kadırga Koyu'nda endişeli bekleyişi sürüyor.
İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ
2022-07-22 14:08:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.