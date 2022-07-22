Çanakkale’de kayıp balıkçının arama kurtarma çalışmaları 2’nci gününde

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde balık tutmak için botla denize açılan kişinin arama kurtarma çalışmaları 2’nci gününde de devam ediyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü altı mevkiinde önceki gece balık avlamak için lastik botla denize açılan Osman Boran, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinden itibaren helikopterin de katıldığı arama çalışmalarında 5 kişilik dalış ekibi ve 3 sahil güvenlik botu ile çalışmaları sürüyor.

Boran’ın bindiği lastik bot, Ayvacık ilçesine bağlı Kadırga koyunda içerisinde; 1 çift terlik, 2 kamışlı olta ve 1 kovanın içerisinde balıklarla birlikte karaya vurmuştu.

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