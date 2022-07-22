Koro şefi denizde boğuldu



Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE Belediyesi Hoş Sada Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Muammer Tan (76), balık adam kıyafetleriyle girdiği denizde boğuldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kumburun köyü Taşkapı sahilinde meydana geldi. Hoş Sada Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Muammer Tan, bölgedeki yazlığının önünden balık adam kıyafetleriyle denize girdi. Bir süre sonra sahildekiler, su üzerinde hareketsiz şekilde gördükleri Tan'ı kıyıya çıkardı. Tan'a, ilk müdahaleyi bölgede bulunan bir doktor yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekibi, yaptığı kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Koro Şefi Muammer Tan'ın cansız bedeni, otopsi için Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilen Tan'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ

2022-07-22 19:08:01



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