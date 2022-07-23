Çanakkale'de 19 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik TCSG-6 Botuna alınarak kurtarıldı. Göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)
2022-07-23 00:12:34
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