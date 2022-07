Uluslararası Atlı Dayanıklılık yarışmaları Çanakkale’de düzenleniyor

Türkiye’nin yanı sıra Katar, Dubai ve Lübnan’dan katılan 150 binici Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde düzenlenen Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışmalarında yarışıyor.

Uluslararası Binicilik Federasyonu ile Türkiye Binicilik Federasyonunun iş birliğiyle Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde Kocadere kamp alanında Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları düzenleniyor. Yarışmalarda Türkiye, Katar, Dubai ve Lübnan'dan toplam 150 sporcu ve at yarışıyor. Atlı dayanıklılık yarışmalarında yarışmacılar, start aldıktan sonra 34 kilometrelik parkuru tamamladıktan sonra dinlenme alanına alınıyorlar. Burada 40 dakika dinlenen ve veteriner kontrolünden sağlıklı bir şekilde geçen atlar, bir sonraki tura devam etme hakkı kazanıyorlar.



Antrenör Pehlivan: “Parkuru tamamlayan binicilerimiz balkan yarışmasında yarışacak”

Türkiye Binicilik Sporcusu ve Antrenörü Nergis Pehlivan, “Türkiye’de dördüncü Çanakkale’de ilk defa olmak üzere uluslararası yarışmalarımız düzenleniyor. Atlı dayanıklılık binicinin zamana karşı ve doğa şartlarına karşı dayanıklılığını test eden bir yarışma. Türkiye Binicilik Federasyonu'nun 5 branşından bir tanesi. Atlı dayanıklılık yarışması, atın sağlığını ön planda tutan, ekiplerin bir arada çalıştığı uzun mesafe olan bir yarışmaya şu an burada ev sahipliği yapıyoruz. 150 sporcumuz ve atımız ile birlikte Çanakkale’deyiz. Bu kutsal topraklarda yarışmak hayalimizdi. Atlı dayanıklılık yarışmalarında arazi şartlarında yarışıyoruz. Atlarımız sabah erken saatlerde parkura çıkıyorlar. Şu anda burada mevcut 34 kilometrelik bir parkurumuz var. Atlar parkuru tamamladıktan sonra geri geliyorlar. Veteriner kontrolüne giren ve sağlıklı çıkan atlar, tekrar devam etme hakkını kazanıyor ve 100 veya 120 kilometreyi bu şekilde tamamlıyoruz. Parkuru tamamlayan binicilerimiz balkan yarışmasında yarışmaya hak kazanacaklar” dedi.



“Türkiye’nin çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum”

İrlandalı teknik delege Brayn Dan, “Bu sene balkan şampiyonası Türkiye’de yapılacak, bir yıldızda Türkiye’den atlar katılacak ve güzel bir yarışma olacağına inanıyorum. 23 yıl içerisinde 23 yıldızlı yarışmalar yapacağımıza inanıyorum. Gelişimi son derece beğeniyorum bundan çok mutluyum. Türkiye’nin çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.



Ivanova: “Çok güzel bir yarışma olduğunu ve olacağını düşünüyorum”

Bulgaristan’dan gelen Veteriner delege Krasima Ivanova, “Burada bulunduğum için çok mutluyum. Gerçekten benim için bir sürpriz oldu. Bu kadar fazla sayıda katılım olması ve bu kadar güzel bir organizasyon olması çok sevindirici. Burada her şey çok güzel planlanmış. Arazi çok güzel, çok güzel bir yarışma olduğunu ve olacağını düşünüyorum” dedi.



Özdemir: “Böyle bir tesis Avrupa’da sayılı yerlerde var”

Veteriner Hekim Ali Taşkın Özdemir, “Atlı dayanıklılık branşı Türkiye’de daha sonradan başlayan ama en hızlı gelişen branş bu gerçekten çok sevindirici. Çok güzel bir alan ve böyle bir tesis Avrupa’da sayılı yerlerde var. Bu kadar destek alan bir yarışma her yerde yok. Çok başarılı bir yarışma geçireceğimize inanıyorum. Daha sonraki yıllarda daha büyük organizasyonlar olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlik, yarın yapılacak final yarışması ve ödül töreniyle sona erecek.

