TAYK 51'inci Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası yarışçıları, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA) Türkiye'nin en büyük coğrafi yarışı olma özelliğini taşıyan Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü (TAYK) 51'inci Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
İstanbul'da Çengelköy Vapur İskelesi önünden dün startı verilen ve yaklaşık 390 millik mesafesiyle Türkiye'nin en prestijli ve uzun rotalı açık deniz yat yarışı olan 51'inci Yıl Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yelkenliler Çanakkale Boğazı'nı aştı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçen 4'ü yabancı toplam 30 yelkenli tekne, ardından Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği tekneler, Kilitbahir Köyü dağındaki, "Dur Yolcu" yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçtikten sonra Marmara Denizi'ni geçip Ege Denizi'ne doğru açıldı. Çanakkale Boğazı, yelkenli teknelerin geçişi dolayısıyla tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Katılımcılar,
25 Temmuz Pazartesi günü Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis'te yarışı tamamlayacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yelkenli teknelerin Çanakkale Boğazı'ndan geçişinden görüntü.
DHA-Spor Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN
2022-07-23 17:26:06
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