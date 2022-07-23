Çanakkale’de orman yangını

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ezine ilçesi Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve çok sayıda personel sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ezine Erol GÜNGÖRDÜ

2022-07-23 17:38:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.