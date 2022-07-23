Denizde boğulan koro şefi, son yolculuğuna uğurlandı

ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde denizde boğularak hayatını kaybeden koro şefi Muammer Tan (76), gözyaşları içinde toprağa verildi.
Hoş Sada Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Muammer Tan, dün saat 13.30 sıralarında, Kumburun köyü Taşkapı sahilindeki yazlığından balık adam kıyafetleriyle denize girdi. Bir süre sonra sahildekiler, su üzerinde hareketsiz şekilde gördükleri Tan'ı kıyıya çıkardı. Tan'a, ilk müdahaleyi bölgede bulunan bir doktor yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekibi, yaptığı kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Boğularak yaşamını yitirdiği belirlenen Koro Şefi Muammer Tan için bugün öğlen Necippaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Belediye Başkan Vekili Kamber Koç, Tan'ın koro arkadaşları ve yakınları katıldı. Tan, kılınan namazın ardından Ezine ilçe mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine ÇANAKKALE (DHA)
2022-07-23 18:13:31
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