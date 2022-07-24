Çanakkale’de çiftçi cemiyeti düzenlendi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çiftçi cemiyeti düzenlendi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Menderes Mahallesi'nde ilçe halkının bir araya gelmesi ve dostlukların gelişmesi için çiftçi cemiyeti düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte 120 kazan keşkek vatandaşlara ikram edildi.

Menderes Mahallesi Muhtarı Fatih Koç (57), “Düzenlemiş olduğumuz çiftçi cemiyeti Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaklaşık olarak 7080 yıl aradan sonra yeniden yapılıyor. Köylerimizde yapılıyordu çiftçi cemiyetlerimiz, birlik ve beraberlik içerisinde olalım diye ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra köylerde yaşayan vatandaşlarımızı da davet ettik. Aşçılarımız 120 kazan keşkek hazırladı. Biz bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Nasip olursa her sene devam ettireceğiz. Bayramiç ilçemizde ilk defa düzenleniyor. Menderes Mahallesi Muhtarlığı olarak biz önderlik yaptık, halkımızın katkılarıyla düzenlendi” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.