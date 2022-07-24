Uluslararası Atlı Dayanıklılık yarışmaları ödül töreni gerçekleşti

2224 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları ödül töreni düzenlendi.

Uluslararası Binicilik Federasyonu ile Türkiye Binicilik Federasyonu'nun işbirliğiyle 2224 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde Kocadere kamp alanında gerçekleştirilen Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları ödül töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Türkiye Binicilik Federasyon Başkanı Hasan Engin Tuncer, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ve sporseverler katıldı.

Vali Aktaş, Uluslararası 2 yıldız 122 km kategorisinde ‘The Max’ isimli Atı ile birinci olan İrem Kavraz’a ödülünü verdi. Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında Uluslararası 2 yıldız 122 km kategorisinde ‘Çelik Yele’ isimli Atı ile Haluk Yüksel ikinci, ‘Berktin’ isimli Atı ile İsmail Eray Çokal ise üçüncü oldu.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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