

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE´nin Ayvacık´ın Küçükkuyu beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR´ın çarptığı Sami Çatan yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Küçükkuyu belde merkezinde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir istikametine giden Mevlüt Akkaya yönetimindeki 06 DF 2281 plakalı çekici ve buna bağlı 06 BTF 567 yarı römorklu TIR, Küçükkuyu belde merkezindeki trafik ışıkları noktasında yolun karşısına geçmeye çalışan Sami Çatan´a çarptı. Çarpma sonucunda ağır yaralanan Çatan, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çatan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale İpek YAVAŞ

2022-07-24 23:32:43



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