

Ayhan AKKAYA / BİGA (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, akaryakıt istasyonundan anayola çıkan TIR'a otomobilin çarpması sonucu 3'ü üniversite öğrencisi toplam 5 kişinin öldüğü kazada, 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan TIR şoförü Taha Kurtoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Kaza 10 Ocak gecesi saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Çanakkale'den Biga yönüne giden Birkan Gugul'un kulandığı 17 LJ 929 plakalı otomobil, bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönerken savrulan TIR ise anayoldaki bariyere çarparak durabildi. Bu arada otomobilin hız kadranının 230'da takılı kaldığı görüldü. Kazada, Biga'da market işleten otomobil sürücü Birkan Gugul, Hasan Tahsin Ergün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri İlknur Arslan, Eda Ertekin ve Damla Aytaş yaşamlarını yitirdi.

Kazanın ardından tutuklanan TIR şoförü Kurtoğlu hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Taha Kurtoğlu'nun Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması kapsamında; bilirkişinin olay yerinde yaptığı keşifte TIR sürücüsü Taha Kurtoğlu'nun asli, otopsi raporunda alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Birkan Gugul'un ise tali kusurlu olduğu değerlendirildi. Davanın geçen 21 Haziran'da görülen son duruşmasında TIR sürücüsü Taha Kurtoğlu, akaryakıt istasyonunda ihtiyaç molası verdikten sonra yola kontrollü bir şekilde çıkarken son anda dikiz aynasında bir aracın hızla gelip TIR'a sol tarafından çarptığını anlatıp, kazada kusuru bulunmadığını ifade etti. Mahkeme, TIR şoförü Kurtoğlu'nun tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verip, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2022-07-25 19:16:21



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