Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı

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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içindeki 226 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bozcaada ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, seyir hareketlerinden şüphelenilen bir balıkçı teknesini takibe aldı. Bir süre takip edilen tekneye Sahil Güvenlik botları TCSG66 ve TCSG908 tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda 226 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 şüpheli de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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