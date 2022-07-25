Çanakkale´de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

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ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesinde 226 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik TCSG-66 ve TCSG-908 Bot Komutanlığı ekipleri, Çanakkale´nin Bozcaada ilçesi açıklarında önceki gün hareketlerinden şüphelenilen İtalya rotası üzerindeki `Alidayı-A´ isimli balıkçı teknesini durduruldu. Teknede yapılan aramada 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı 3 kişi ise gözaltına alındı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)-

2022-07-25 21:50:41



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