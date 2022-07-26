İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı

İHA

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYIA isimli balıkçı teknesi içerisindeki 226 düzensiz göçmenin yakalanmaları anbean kameralara yansıdı.

İtalya rotası üzerinde seyreden balıkçı teknesinde 226 göçmenin yakalanma anları kameralara yansıdı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında ALİDAYIA isimli balıkçı teknesi içerisindeki 226 düzensiz göçmenin yakalanmaları anbean kameralara yansıdı.
Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyreden ALİDAYIA isimli balıkçı teknesinin hareketlerinden şüphelenen Sahil Güvenlik ekipleri tekneyi takibe aldı. Bir süre takip edilen tekneye Sahil Güvenlik Botları (TCSG66) ve (TCSG908) tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda, 226 düzensiz göçmen yakalanırken aynı zamanda 3 şüphelide göçmen kaçakçılığı şüphesiyle göz altına alındı. Balıkçı teknesine yapılan operasyon anı ise sahil güvenlik ekipleri tarafından anbean görüntülendi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de çayır tırtılı için 2 haftalık teyakkuz
YEREL HABERLER Çanakkale'de çayır tırtılı için 2 haftalık teyakkuz
Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 253 bin oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 253 bin oldu
Çanakkale´de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı ...
Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 226 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada TIR'ın şoförüne tahliye
YEREL HABERLER Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazada TIR'ın şoförüne ...
59’uncu Troia Festivali etkinlik takvimi belli oldu
YEREL HABERLER 59’uncu Troia Festivali etkinlik takvimi belli oldu
Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 5'inci gün
YEREL HABERLER Kayıp balıkçıyı arama çalışmalarında 5'inci gün
Çanakkale’de orman şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de orman şehitleri anıldı
5 kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı Kadranın 230’da takılı kaldığı, ölen araç sürücüsünün de 286 promil alkollü çıktığı kazada gözaltına alınan tır şoförü tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı
YEREL HABERLER 5 kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuksuz ...
Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
TIR´ın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER TIR´ın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Tırın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Uluslararası Atlı Dayanıklılık yarışmaları ödül töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER Uluslararası Atlı Dayanıklılık yarışmaları ödül ...
Alev alan otomobilin girdiği orman da yandı
YEREL HABERLER Alev alan otomobilin girdiği orman da yandı
Çanakkale’de kaza sonrası çıkan yangın kontrol altında
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaza sonrası çıkan yangın kontrol ...
'Filme Gel' çekimleri Çanakkale’den başladı
YEREL HABERLER 'Filme Gel' çekimleri Çanakkale’den başladı
Çanakkale’de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaza yapan araç orman yangınına neden ...
Çanakkale’de çiftçi cemiyeti düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale’de çiftçi cemiyeti düzenlendi
Denizde kaybolan tekstilciyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
YEREL HABERLER Denizde kaybolan tekstilciyi arama çalışmalarında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.