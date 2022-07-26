Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Çanakkale’ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 27 Temmuz Çarşamba günü Çanakkale’ye geliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın 27 Temmuz Çarşamba günü Çanakkale’de olacağını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’miz, son dönemde mega projeleriyle ve yatırımlarıyla sürekli gündeme geliyor. Şehrimizin çehresinin değişmeye devam etmesi, hemşehrilerimizin yeni hizmetlerle buluşması daima önceliğimiz. Çanakkale’nin sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, esnafıyla, üniversitesiyle ülkemizin öncü kuvveti olmasını istiyoruz. Bakanlarımızın sürekli şehrimize gelerek yatırımları incelemesi, desteklemesi bizler için kıymetli. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Çarşamba günü saat 11.00’de Çan’da Kale Grubu Granit Slab Fabrikası temel atma töreninde, ardından Ezine Gıda İhtisas OSB ve Küçük Sanayi Sitesi alan incelemesinde, saat 14.30’da Ezine Millet Bahçesi açılışında ve Belediye araç teslim töreninde olacağız. Daha sonra Çardak’ta Teknopark inşaatını inceleyeceğiz. Çanakkale’mizin marka kimliğini güçlendirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte tüm hemşehrilerimizi bu programlara davet ediyoruz” dedi.

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