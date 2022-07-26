Bozcaada açıklarında 227 kaçakla yakalanan 2 organizatöre tutuklama

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,(DHA)ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan balıkçı teknesinde 227 kaçağın yakalanmasıyla ilglii organizatör oldukları iddasıyla gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı'nın Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yürüttüğü göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 23 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Bozcaada ilçesi kuzeybatısında İtalya rotası üzerindeki 'Alidayı-A' isimli balıkçı teknesi TCSG-66 Bot tarafından şüpheyle durduruldu. Teknede 227 kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenlerin sayısının fazla olması nedeniyle bir bölümü emniyetli bir şekilde, Sahil Güvenlik botuna alındı. Balıkçı teknesinde ise emniyetli şekilde taşınabilecek sayıda göçmen bırakıldı. En yakın limana intikal sırasında balıkçı teknesi arıza yapınca TCSG-66 Bot tarafından yedeklenerek AKÇAN-SA Limanı'na getirildi.
Burada yapılan detaylı kontrollerde Afganistan, Bangladeş, Eritre, Pakistan, Somali, Suriye, İran ve Yemen uyruklu 13'ü kadın ve 9'u çocuk olmak üzere toplam 227 kaçak göçmen ile 2 Lübnan uyruklu organizatör tespit edildi.
Geyikli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 organizatör, tutuklandı. Balıkçı teknesine ise el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN
2022-07-26 15:15:37
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