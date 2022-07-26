ÇOMÜ’de fakülte sayısı 20’ye yükseldi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)'nde fakülte sayısı 20’ye yükseldi.

26 Temmuz 2022 tarihli ve 5868 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile ÇOMÜ Fen Edebiyat Fakültesi kapatıldı ve yerine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Fen Fakültesi kuruldu. Aynı zamanda Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kapatılarak yerine Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi kuruldu. ÇOMÜ, 20222023 eğitim öğretim yılında 20 fakülte, lisansüstü eğitim enstitüsü, 2 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu ve devlet konservatuarı ile eğitimöğretime devam edecek.

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