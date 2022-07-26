Bosna ile Biga arasında kardeşlik bağları güçleniyor

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Bosna Hersek ziyaretiyle tarihi, kültürel ve ekonomik temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan, Buzim Belediyesi ile kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Bosna Hersek’in Buzim Belediye Başkanı Mersudin Nanic’in resmi davetlisi olarak Bosna Hersek’e giden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran ve bir önceki dönem başkanı Ergün Erkap eşlik etti. Buzim Belediyesi’nde bir araya gelen heyet Biga ile Buzim arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik temaslara değinip, fikir alışverişinde bulunarak iki şehir arasındaki dostluk bağlarını ve ortak işbirliğini güçlendirmek amacıyla kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Samimi ve ikili diyaloğun güzel geliştiği bir ortamda atılan imzaların ardından açıklamada bulunan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Derin tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu Boşnak kardeşlerimizle iletişimimizin her daim güncel ve sağlam olması için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ben bu ziyaretleri kardeşliğin artması, kültürlerin birbirini tanıması, ticari faaliyetlerin büyümesi, birlik, beraberlik ve dayanışma için çok kıymetli buluyorum. Nasıl ki Türkiye ile Bosna Hersek devletlerimiz arasında her alanda aktif bir işbirliği varsa biz de bunu şehirler arası sağlıyoruz. 2019 yılında Boşnak kardeşlerimiz bizi ziyaret etmişti, 2020 yılında ise Srebrenitsa Soykırımı’nın 24. yıldönümünde biz yanlarındaydık. Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra Bosna’ya programımızı gerçekleştirdik. Buzim şehrinin tamamı Boşnak halkından oluşurken, iki şehrin ortak özelliğini ise Osmanlı Sancağı olması sağlıyor. Biga’mızdaki Boşnaklar ise Buzim ve Sazin şehirlerinden göç etmiş. Bu nedenle de her anlamda derin kardeşlik ve akrabalık bağlarımız var. Bugün bu kardeşlik bağlarımız taçlandı. Çünkü Biga ile Buzim resmen kardeş şehir oldu. Kıymetli Belediye Başkanımız Mersudin Nanic ile imzalarımızı attık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Erdoğan, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Kıspet Ustası İrfan Şahin’in el emeği göz nuru hazırladığı minyatür kıspeti ve Mehmetçiğin İsim Babası Bigalı Mehmet Çavuş için hazırlanan kitabı hediye etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın ülkedeki temasları Bihaç şehri ve Bihaç Belediyesi ile devam etti. Bihaç Belediye Başkanı Suhret Fazliç’i ziyarette heyetler arası görüşme gerçekleşirken, tarihi ve kültürel değerler ile işbirliği konusunda istişarelerde bulunuldu. Bihaç’taki bir okulda ağaç dikim programı düzenlenirken, Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Türklerin bugünkü Bihaç topraklarına geldiğinde inşa ettiği ilk camiyi ziyaret etti. Camiyi ziyaret eden ilk Türk heyet olduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, hoşgörü devleti Osmanlı’nın izlerinin varlığının, bölgede İslam’ın hassasiyetle yaşatılmasının ve Avrupa’nın ortasında ezan okunmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Erdoğan daha sonra, Hatume Kadınlar Derneği’ni ziyaret etti. Hatume Kadınlar Derneği Başkanı Enisa Şahinoviç ve yönetim kuruluyla bir araya gelinen programda Şahinoviç, derneklerini ziyaret eden ilk Türk heyetin Biga’dan olması dolayısıyla teşekkürlerini sundu. Bosna Savaşının acısını yaşayan kadınların yer aldığı Hatume Kadınlar Derneği’nde görüşmelerde bulunan Başkan Erdoğan, minyatür kispet hediye ederek örnek çalışmalarından dolayı tebrik etti ve “Rabbim minarelerimizi ezansız meydanlarımızı pehlivansız bırakmasın inşallah” diye konuştu.

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