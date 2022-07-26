Tarım arazisinde çıkan yangın makiye sıçradı, alevler gölete gelince durdu



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın makiye sıçradı. Alevlerin Yeniköy Göleti'e doğru ilerlemesi söndürme çalışmalarını kolaylaştırdı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürülürken, 6 hektar tarım arazisi ve 2 hektar makilik zarar gördü.

Bugün saat 16.00 sıralarında Bayramiç'in Köylü köyü Kocataş mevkisinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa süre yakındaki makiye de sıçradı. Yeniköy Göleti'ne doğru ilerleyen alevler müdahale için bölgeye 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevleri yakındaki ormana ulaşmaması için yoğun mücadele verdi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevlerin, Yeniköy Göleti'ne doğru ilerlemesi söndürme çalışmalarını kolaylaştırdı. Göletten su alan helikopterler peş peşe müdahaleyle yangına müdahalede bulundu. Alevler gölete gelince durdu. Yangında ilk belirlemelere göre 6 hektar tarım arazisi ve 2 hektar maki zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2022-07-26 20:10:36



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