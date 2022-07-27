Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktası Türkiye, bugün artık yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri konumunda" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale´nin Çan ilçesinde, Kale 65'inci Yıl Seramik Bayramı ve Granit Slab Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, yaptığı konuşmada, Kale Grubu'nun, insanların aklına kazınan markalar üreten Türkiye'nin yüz akı şirketleri arasında yer aldığını belirti. Anadolu'nun neresine gidilirse gidilsin, seramik karo ve fayans ürünleri için 'Kalebodur' isminin kullanıldığını ifade eden Bakan Varank, "Benzer şekilde, seramik fayans yapıştırıcısı alırken de 'Kalekim' demeniz yeterlidir. Bunun gibi jenerik markalardan bir tane bile çıkarmak büyük bir başarıyken Kale Grubu'nun böyle en az iki markası var. İnanın bu başarı, dünya genelinde bile eşine çok az rastlanır başarılardan bir tanesi. Sadece bu hususu düşündüğünüzde bile Kale Grubu'nun 65 yıla sığdırdığı başarıların önemini zaten anlayabiliyorsunuz. Şu anda içinde bulunduğumuz bu yerleşke, ülkemizin ilk ve en büyük, dünyanın da sayılı seramik üretim komplekslerinden biri. Toplamda 1250 dönümlük bir alanda, yer karosundan duvar karosuna, granitten vitrifiyeye kadar tam 50 farklı tesis burada faaliyet gösteriyor. 1957'de mütevazı bir tesisle başlayan yolculuk, zaman içinde yapılan vizyoner yatırımlarla 6 bin kişinin çalıştığı devasa bir sanayi bölgesine dönüşmüş durumda. Bugün geldiği nokta itibarıyla yıllık 65 milyon metrekarelik üretim yapan, Avrupa'nın 5'inci, dünyanınsa 17'nci en büyük seramik karo üreticisinden bahsediyoruz. Üretiminin büyük çoğunluğu da 100'den fazla ülkeye de ihraç ediliyor. Maşallah diyelim. Türk sanayisi için rol model olacak bir başarı, bir büyüme hikayesinden bahsediyoruz" dedi.

'BU İŞLER SADECE YATIRIM YAPMAKLA OLMAZ'

Kale Grubu'nun farklı sektörlerde faaliyet gösteren 17 firmayla, ülkenin dört bir yanında üretim ve istihdama, Türkiye'nin ihracatına ciddi katkılar sunduğunu ifade eden Bakan Varank, "Kale Grubu'nun savunma sanayisinde gerçekten elde ettiği başarılar ülkemiz açısından çok değerli ve önemli. Aslında ülkemizin geleceğini güvence altına alan başarılar. Bu manada Türkiye'nin ilk seyir füzesi SOM Füzesi. Bakanlığımıza bağlı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. İşte o füzelerin motorlarıyla ilgili yakın zamanda ülke ismi vermeyelim sıkıntılar yaşadık. Ama bugün o füzelerin motorlarını Kale Grubu üretebiliyor. İnşallah bu sene ilk teslimatları yapacaklar. İşte bunun kadar hayati işlere önem veriyorlar ve başarı elde ediyorlar. KJT-3700 motoru Türkiye'nin çok stratejik bir alanda önemli kabiliyetler kazanmasına sahip olacak. Oradaki müjdelerimizi de inşallah önümüzdeki yıllarda biz kamuoyuyla paylaşacağız ama bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye'nin bizim iktidarımıza kadar bir milli piyade tüfeği olamamıştı. Bakınız Kale Grubu 65 yıllık bir firma. Eğer bir milli teknoloji ürünü, milli piyade tüfeği üretmek isteseydi bunu daha önceden başaramaz mıydı, elbette başarırdı. Ama bu işler sadece yatırım yapmakla olmuyor. İşte o stratejik alanların önemini kavrayacak siyasi iktidarlar olması gerekiyor ki bu işlerin önünü açabilsinler. İşte onun için biz milli piyade tüfeğimizi Kale Grubu'nun da büyük destekleriyle bu dönemde başarmış olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'3 ETAPLIK YATIRIM'

Granit Slab Fabrikasının temelini attıklarına dikkati çeken Bakan Varank, "3 etaplık bir yatırımın ilk aşaması olan bu fabrikaya yaklaşık 550 milyon lira yatırım yapılacak. Devamında gelecek yatırımlarla beraber toplam tutar 1 milyar liranın üzerine çıkacak. Adından da anlaşılacağı üzere bu tesiste yenilikçi, katma değeri yüksek ve büyük ebatlı granit üretimi yapılacak. Faaliyete geçtiğinde yıllık 1,5 milyon metrekare üretim yapılacak bu fabrikada ilave 70 kişi istihdam edilecek. Çanakkale'ye ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Varank, hükümet olarak bu ülkeye değer katan müteşebbisleri asla yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Bugüne kadar Kale Seramik'in 14 yatırımı için 1,6 milyar lira tutarında yatırım teşvik belgesi düzenledik. Yine, Kale Grubu bünyesinde yer alan 3 adet Ar-Ge merkezini onaylayıp devreye aldık, buralardaki araştırma geliştirme faaliyetleri için ciddi avantajlar sağlıyoruz. Temelini atacağımız bu fabrika yatırımını da teşvik sistemimiz kapsamında destekliyoruz. Helali hoş olsun. Yatırımın Çanakkale'ye ve ülkemize yapacağı katkılara baktığınızda tüm bu destekleri sonuna kadar hak ettiğini zaten görebiliyorsunuz. Göreve geldiğimiz günden beri Türkiye sanayisini hak ettiği pozisyona taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İş insanlarımızla hem sahada hem Bakanlıkta bir araya geliyoruz. Bir taraftan bilmediklerimizi öğrenirken diğer taraftan sanayinin talep ve önerilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla Türk sanayisini yeniden şekillendiriyor, yerli ve milli teknolojiyi baş tacı ediyoruz. Bu manada seramik sektörü bizim göz bebeklerimizden bir tanesi. İhracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden bir tanesi. Yaklaşık 2 milyar dolarlık işlem hacmi ve 1 milyar doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye'nin en önemli endüstrileri arasında yer alıyor. 40 bin doğrudan, 330 bin dolaylı istihdam oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'HERHANGİ BİR TEKNOLOJİYİ ÜRETMEME GİBİ BİR HUSUS SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Seramiğin, uzay, askeri uygulamalar, yalıtım malzemeleri, havacılık sektörü, mavi ışık ve kızılötesi filtreleme gibi birçok alanda yaygın kullanım imkanına sahip olduğunu dile getiren Varank, "İleri ve yenilikçi seramiklerin, kompozitlerin ve bunların üretim süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili ülkemize hedefler koyduk. Bizim Türkiye olarak herhangi bir teknolojiyi üretemememiz gibi bir husus söz konusu olamaz. Yetkin insan kaynağımız, büyüyen ArGe ekosistemimiz, girişimcilik kapasitemiz yerli ve milli üretimin şu anda anahtarı konumunda. İşte bu noktada Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı özel sektör artık yakından tanımaya başladı. Biz bu programla tek bir pencereden Türkiye'de üretilmeyen, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini destekliyoruz. Geçen ay üretimde yapısal dönüşüm çağrısı sonuçlarını açıkladık. Toplam büyüklüğü 2,7 milyar lira olan 21 projeyi destekleme kararı aldık" diye konuştu.

Birçok kritik ürün ve teknolojiye yönelik yatırımlar yapılacağını söyleyen Bakan Varank, "Yatırımcılara Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı takip etmelerini tavsiye ediyorum. Lütfen başvurmaya çekinmeyin. Seramik sektöründe çok önemli başarılarımız söz konusu ama değişen ve dönüşen dünyada yapmamız gereken başka önemli hususlar da var. Bunlardan bir tanesi yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşüm, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik artık ülkelerin ajandalarının ilk sırasında yer alıyor. Avrupa Komisyonu'nun Temmuz 2021'de açıkladığı uyum paketiyle gündeme gelen Sınırda Karbon Düzenlemesi, Avrupa Birliği tarafından 2026'da uygulamaya konulacak. Seramik sektörünün bu düzenlemeden etkilenecek sektörlerden birisi olması bekleniyor. Biz ihracatımızın önemli bir bölümünü Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Bu dönüşüm seramik sektörü için bir tercih değil zorunluluk" dedi.

'BU ÇALKANTILI DÖNEM GEÇECEK'

Bakan Varank, Covid-19 salgını sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle küresel ekonomide sıkıntılar yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu çalkantılı dönemler tabi ki geçecek. O günün kazananları da kararlılıkla yoluna ve yatırım yapmaya devam edenler olacak. Ben her gün sanayicilerle, sektör temsilcileriyle görüşen, konuşan, istişare eden bir arkadaşınız olarak söylüyorum, elbette savaş ortamı, bu konjonktür çok üzücü ama bir taraftan da ciddi fırsatları içinde barındırıyor. Son yaşananlar bize gösterdi ki; Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktası Türkiye, bugün artık yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri konumunda. Türkiye insan kaynağı kapasitesi, planlı sanayi bölgeleri ve ivme kazanan yenilikçilik ekosistemiyle tercih edilen bir ülke konumunda. Bu bağlamda yatırım yapmak isteyip de 'acaba' diyenlere tekrar tekrar sesleniyorum; hiç tereddüt etmeyin. Yatırım yapmak için de kazanmak için de doğru yerde ve doğru zamandasınız. Son dönemde Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanıyor" diye konuştu.

Bakan Varank, "Burada Avrupalı dostlar var, kusuruma bakmasınlar ama ben bunu söyleyeceğim. Bugün dünyada seramik sektöründe ilk akla gelen ülke İtalya ise bundan sonra seramikte ilk akla gelen ülke Türkiye olacak. Eğer vitrifiyede bugün dünyada ilk akla gelen ülke Almanya'ysa bundan sonra emin olun ilk akla gelen ülke Türkiye olacak. Biz bunun sinyallerini şimdiden alıyoruz ve sektörümüze, iş insanlarımıza gerçekten güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Bakan Varank'a konuşmasının ardından kitap ve özel olarak tasarlanmış seramik hediye etti. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanları, eski bakanlar ve milletvekilleri, valiler ve Kale Grubu iş ortakları katıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN

2022-07-27 16:07:37



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