Çanakkale’nin ilk millet bahçesi açıldı

Çanakkale’nin ilk millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Ezine Millet Bahçesi, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra açılış konuşmalarına geçildi. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Besmelesini çektiğimiz ve temelini attığımız millet bahçemizi, şükürler olsun ki Cumhuriyetimizin en güçlü iktidarı olan AK Parti sayesinde bugün duasıyla, besmelesiyle açıyoruz. Ben bu hizmetin bizlere yansımasında desteği olan sayın bakanlarımıza, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na ve bürokrasinin her anlamında bize destek olan herkese şahsım ve Ezine Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı.

Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, belediye başkanları, kurum ve daire amirlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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