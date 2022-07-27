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Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (2)

DHA

Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (2)


EZİNE MİLLET BAHÇESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temel atma törenin ardından Millet Bahçesi'nin açılışı için Ezine ilçesine geçti. Ezine Millet Bahçesi açılış törenine Bakan Varank'ın yanı sıra Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve vatandaşlar katıldı.
Bakan Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada, "Büyükşehirlerde, Ankara'da, İstanbul'da bile göremeyeceğimiz güzellikte bir Millet Bahçesi'nin buraya kazandırıldığını gördüm. Gerçekten memnun oldum. Buranın eski halini, nasıl mezbelelik olduğunu hepiniz hatırlıyorsunuzdur. İşte bu alanı o mezbelelikten kurtardık, Millet Bahçesi haline getirdik. Burada çocuklarımız, gençlerimiz, aileleri, yaşlılarımız gelecekler, vakit geçirecekler. Keyifli bir şekilde oturacaklar inşallah. Değerli kardeşlerim, işte bu parkın hikayesi neyse bizim 20 yıllık iktidarımızın hikayesi de aslında bu. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için vatandaşlarımız neyi hak ediyorsa, hangi hizmete layıksa onun en iyisini onlara kazandırmak için 20 yıldır durup dinlenmeden mücadele etmeye devam ediyoruz" dedi.
`ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK´
Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 52 fabrika kurulacağını söyleyen Bakan Varank, "Nasıl Çan'da sanayinin etkisiyle herkes iş bulabilmişse Ezine ve bölgesinde de işte Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sayesinde gençlerimiz iş bulacaklar, evlerine ekmek götürecekler. Önce Ezine'nin sonra Çanakkale'nin, sonra Türkiye'nin ekonomisine buradaki organize sanayi bölgesi katkı sağlayacak" diye konuştu.
'SABİT GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN SIKINTILARINI GİDERMEMİZ LAZIM'
Bakan Varank, tüm dünyada konjonktürel sıkıntıların, bir türbülansın olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bakın Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da 50 yıldır görülmeyen enflasyon oranları görülüyor. Almanya'da şu an ne tartışılıyor biliyor musunuz? Kışın gazımız kesilirse biz sanayiyi nasıl kapatırız bunun planlarını yapıyorlar. Dünyadaki sıkıntıların farkında olmamız lazım. Dünyadaki bu konjonktürün bizim ülkemizi de etkilediğinin farkında olmamız lazım. Biz bu sıkıntıların farkındayız. Cumhurbaşkanı'mız her kabine toplantısında bize, 'Arkadaşlar bu fiyat artışlarıyla ilgili çözümlerinizde daha dikkatli olmanız lazım' diyor. Özellikle sabit gelirli vatandaşlarımız enflasyon karşısında eziliyorsa, nasıl asgari ücrete temmuz ayında güncelleme zammı yaptıysak, bu şekilde sabit gelirli vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermemiz lazım. Sıkıntıların farkındayız ve bunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz."
Bakan Varank ve beraberindekiler, konuşmaların ve duaların ardından, kurdeleyi keserek Ezine Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı. Son olarak belediyeye alınan 2 iş makinesinin teslim töreni de gerçekleştirildi. (DHA)
Burak GEZEN/ ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN
2022-07-27 17:50:48

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