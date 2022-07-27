Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (3)

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ÇANAKKALE´DEN AYRILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ezine Millet Bahçesi´nin açılışını yaptıktan sonra Lapseki ilçesinde TÜMAD Madenciliği ziyaret etti. Çardak beldesindeki Teknopark ek bina inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Varank, son olarak Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz´ı ziyaret etti. Bakan Varank, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. (DHA)Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN

2022-07-27 22:30:03



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