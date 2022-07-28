Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Aktaş'ı ziyaret etti

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ÇANAKKALE, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Ziyaretçi Şeref Defteri'ni imzaladı. Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Tolga Yağan ve Güzelyalı Jandarma Özel Eğitim Merkezi Komutanı Albay Ufuk Yetiş'in de bulunduğu ziyarette Vali İlhami Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, ziyaretin anısına Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'e 57'nci Alay Sancağı takdim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale CANAKKALE, (DHA)

2022-07-28 18:58:11



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