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Çanakkale’de yapılan sulu tarım ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyarlık katkı sağlayacak

İHA

Çanakkale’de yapılan sulu tarım ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyarlık katkı sağlayacak

Çanakkale’de 467 bin 100 dekar tarım arazisinde yapılacak olan sulu tarımla birlikte ülke ekonomisine 2 milyar 800 milyon 250 bin TL katkı sağlanacak.
Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale'de modern sulama projelerinin geliştirilerek uygulamaya konulduğunu belirterek, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor” dedi.
Çanakkale’de 467 bin dekar alan sulanıyor
Çanakkale’de Nisan ayında başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 467 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini açıklayan Naim Makas, "Çanakkale’de toplam 467 bin 100 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyar 800 milyon 250 bin TL katkı sağlanmasını hedefleniyor. Ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar çalışmalarını bu yönde kararlılıkla sürdürüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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