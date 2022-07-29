Çanakkale’de ithalat ve ihracat arttı

Çanakkale'de Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 27,4 artarak 24,3 milyon dolar, ithalat yüzde 100,6 artarak 13,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi doğrultusunda üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat yüzde 39,7 artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale’de ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 27,4 artarak 24,3 milyon dolar, ithalat yüzde 100,6 artarak 13,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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