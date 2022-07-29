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AK Parti'li Turan: “Rum vatandaşlarımızın haklarına saygı duyuyoruz, aynı saygıyı Yunan makamlarından bekliyoruz”

İHA

AK Parti'li Turan: “Rum vatandaşlarımızın haklarına saygı duyuyoruz, aynı saygıyı Yunan makamlarından bekliyoruz”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret etti. Turan, ziyarette yaptığı konuşmasında, “Rum vatandaşlarımızın tüm haklarına saygı duyuyoruz. Ama aynı saygıyı Yunan makamlarından bekliyoruz. Rum vatandaşlarımız için Gökçeada'mızda kilisemiz var, okulumuz var. Gönül ister ki Atina'da da camimiz olsun” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret ederek Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile bir araya geldi. Gökçeada’da Türk ve Rum vatandaşların bir arada yaşadığını hatırlatarak Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusuyla farklılıkları ile beraber kıymetli bir toplum olduğunu açıkladı. Turan, burada yaptığı açıklamasında, "Bugün Gökçeada'da 500'den fazla Rum vatandaşımız yaşıyor. Onların temsilcisi olan Metropolit Sykis Bey'i ziyaret etmekten büyük keyif aldık. Ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Toplumumuzun tüm sosyal kesimlerini taleplerini yerinde dinlemek çok kıymetli bizim için. Kendilerinin özel dertleri varsa, toplumlarının sorunları varsa onları çözmeyi bir görev biliyoruz. Biz 85 milyonluk bu ülke içinde eşit vatandaşlar olarak din, dil, ırk farkı gözetmeksizin anayasal bir zemin içinde eşit vatandaşlar olarak yaşamayı bir görev biliyoruz. Toplumumuzun her kesiminin farklı sorunları olabilir. Onları çözmek için yoğun mesai harcıyoruz. Ancak keyifle söylüyorum ki büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak Gökçeada'mızda Rum vatandaşlarımız için ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz açıldı. Birkaç sene önce sadece 3 olan öğrenci sayısı bugün 56'ları buldu. Köylerimizde Rum okullarımız var. Onlara destek olmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.

Turan: “Gönül ister ki Atina'da da camimiz olsun”
Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşların Yunanistan'da ve Türkiye'de ortak ve eşit eğitim hakları söz konusu olduğunu hatırlatan Turan, "Biz Rum vatandaşlarımızın bu haklarını karşılamaktan büyük onur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Bu bizim görevimiz. Tüm vatandaşlarımızın eşit oranda eğitim alması hakkı. Ancak benzer bir talebi de yeri gelmişken Yunanistan'dan talep etme hakkımız var diye düşünüyorum. O da şöyle, Gümülcine'de bundan kısa süre önce 4 okulumuz daha kapandı. Lozan Antlaşması gereği kapandı denmiyor, ara verildi ifadesi kullanılıyor. Ama fiilen kapatılmış oluyor. Eğer ekonomik tedbirler, konjonktürel sorunlar eğitim hakkının yok olmasına gerekçe olacaksa 'biz de bunları tartışalım' deme hakkımız var. Ama bunları doğru bulmayız. Biz Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşlarımızın, Rum vatandaşlarımızın tüm haklarına saygı duyuyoruz. Ama aynı saygıyı da Yunan makamlarından bekliyoruz. Nasıl ki Rum vatandaşlarımız için Gökçeada'mızda kilisemiz var, okulumuz var. Gönül ister ki Atina'da da camimiz olsun. Bunlar her halkın, her milletin, her dinin talepleridir diye düşünüyorum. Biz burada beraber yaşamaktan keyif alıyoruz. 'Farklılıklarımız zenginliklerimizdir' diyoruz. Aynı farklılıkların zenginlik olduğunu tüm diğer ülkelerden de istiyoruz. Avrupa Birliği kültürünün bu olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Birliği ülkesi olmanın gereği bu olması diye düşünüyoruz. Ben bu konuda tüm makamları hassas olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Metropolit Sykis, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı Turan'a teşekkür etti. Ziyarete AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan, AK Parti Gökçeada Belediye Meclis Üyesi Nurhan Atalay katıldı.

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