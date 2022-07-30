Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı

DHA

Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Gökçeada ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 21 milyon lira ihale bedeli ile tamamlanan hastanenin 30 yatağa sahip olduğunu söyledi.
AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında önemli yatırımlara imza attığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bunun en yeni örneğinin Gökçeada Devlet Hastanesi olduğunu söyledi. Gökçeada Devlet Hastanesi'nin 6 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Turan, "30 yataklı çok kıymetli bir esere kavuştuk. Eski hastanemizin teknik şartları oldukça kötüydü ve 15 yataklıydı. Şu an 30 yatağa sahip hastanemiz oldu. Yoğun bakım adamızın en büyük sorunuydu. Yani olağan üstü bir kriz halinde kaza halinde, yoğun bakım olmadığı için her hastamızın ana kıtaya gitmeye çalışması bir zaman kaybıydı. Hastamız için ise bir riskti. Şu an bu hastanemizde ilk kez olmak üzere 4 yoğun bakım ünitemiz var. Bu çok kıymetli bir adım. Kaldı ki ihtiyaca göre dördünün de artırılması imkanı var" dedi.
Sağlık çalışanları için lojman konusunda da önemli bir adım attıklarını belirten Turan, şunları kaydetti:
"19 adet lojmanımızı sağlık çalışanlarımız için hazırlayarak hastanemizin daha da kıymetli olmasını sağladık. İç hastalıkları, genel cerrahi, aile hekimliği, çocuk doktoru, kadın doğum doktoru, anestezi gibi 7 uzmanımızın, 5 pratisyenimizin olduğu çok kıymetli bir hastanemiz oldu. 2 diş polikliniğimiz, 1 ameliyathanemiz, 1 laboratuvarımız, 5 diyaliz ünitemiz, 4 yoğun bakım ünitemiz olmak üzere çok kıymetli bir hastanemiz oldu. Çanakkale'de yıl 2002 adamız dahil kentteki tüm ilçelerimizde toplam 3 ambulansımız vardı. Tüm Çanakkale'de kayıtlara baktık 3 ambulans. Şu anda Çanakkale'de toplam 57 ambulans var. Havası ayrı, karası ayrı, denizi ayrı, paletli kar ambulansı ayrı."
Konuşmaların ardından Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Turan, daha sonra ilçedeki kamu yatırımlarını inceledi ve AK Parti Gökçeada İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)
2022-07-30 11:15:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale’de ihya edilen Kanlıdere Şehitliği ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ihya edilen Kanlıdere Şehitliği ziyarete ...
Gökçeada Devlet Hastanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Gökçeada Devlet Hastanesi hizmete açıldı
AK Parti'li Turan: Aynı saygıyı Yunan makamlarından da bekliyoruz
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Aynı saygıyı Yunan makamlarından ...
Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda ...
AK Parti'li Turan: “Rum vatandaşlarımızın haklarına saygı duyuyoruz, aynı saygıyı Yunan makamlarından bekliyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: “Rum vatandaşlarımızın haklarına ...
Çanakkale’de ithalat ve ihracat arttı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ithalat ve ihracat arttı
Çanakkale’de yapılan sulu tarım ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyarlık katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Çanakkale’de yapılan sulu tarım ülke ekonomisine ...
57. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Serkan Serttürk oldu
YEREL HABERLER 57. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ...
Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale’de çıkan yangın kontrol altında
YEREL HABERLER Çanakkale’de çıkan yangın kontrol altında
Çanakkale’de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı
YEREL HABERLER Çanakkale’de çocukların attığı torpil anız yangını ...
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Aktaş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Aktaş'ı ...
Çanakkale’nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan arıtma tesisi işletmeye hazır
YEREL HABERLER Çanakkale’nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ...
Çanakkale uluslararası koro festivali gerçekleşti
YEREL HABERLER Çanakkale uluslararası koro festivali gerçekleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.