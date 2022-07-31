Boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sı ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sı ölü bulundu

DHA

Boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sı ölü bulundu


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kamyonla getirilip, boş araziye bırakılan 20 köpekten 6'sının öldüğü belirlendi. Bölgeye gelip, duruma tepki gösteren Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Gökgöz, "Kocaçeşme köyü civarına bayıltılarak atılan 20 köpeğin maalesef 6 tanesi melek olmuş. Diğer köpekleri de arıyoruz" dedi.
Kocaçeşme Mahallesi'ndeki boş bir araziye 27 Temmuz'da baygın halde 20 köpek bırakıldı. Bu sırada köpeklerin kamyonla bırakıldığı gören bir çiftçi, durumu Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne bildirdi. İhbarla bölgeye derneğin yönetim kurulu üyesi Nevin Gökgöz geldi. Gökgöz, araziye bırakılan köpeklerden 6'sının öldüğünü belirledi. Mahalle muhtarı ile belediyeden yardım isteyen Gökgöz, diğer köpeklerin bulunması ve tedavisi için harekete geçti. Gökgöz ayrıca şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için polise şikayetçi olacağını belirtti.
'KÖPEKLERİ ÖLÜME TERK ETMİŞLER'
Köpeklerin bayıltılıp, araziye atıldığını belirten Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Gökgöz, olayın planlı olduğunu söyledi. Hayvanların ölüme terk edildiğini ifade eden Gökgöz, "Bu yapılan hayatın olağan akışına aykırı. Kocaçeşme köyü civarına bayıltılarak atılan 20 köpeğin maalesef 6 tanesi melek olmuş. Diğer köpekleri de arıyoruz. Yanımızda 2 tanesi var, onları besledik, sularını koyduk. Yeteri kadar mamaları var. Pazartesi günü Gelibolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Taner Bey'in desteğiyle bu yavrularımızı alıp, bakımlarını ve tedavilerini yapacağız. Taner Bey'e ve veteriner Engin Bey'e, teşekkür ediyorum" dedi.  (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2022-07-31 13:08:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı (3)
YEREL HABERLER Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı ...
AK Parti’li Turan: “HDP’den çok CHP'li vekiller Demirtaş’ı ziyaret etti”
YEREL HABERLER AK Parti’li Turan: “HDP’den çok CHP'li vekiller ...
Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı (2)
YEREL HABERLER Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı ...
AK Parti’li Turan: “Anketler halen AK Parti çok büyük bir farkla önde diyor”
YEREL HABERLER AK Parti’li Turan: “Anketler halen AK Parti çok büyük ...
İhya edilen 'Kanlıdere Şehitliği' ziyarete açıldı
YEREL HABERLER İhya edilen 'Kanlıdere Şehitliği' ziyarete açıldı
Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı
YEREL HABERLER Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı
Çanakkale açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale’de ihya edilen Kanlıdere Şehitliği ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ihya edilen Kanlıdere Şehitliği ziyarete ...
Gökçeada Devlet Hastanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Gökçeada Devlet Hastanesi hizmete açıldı
AK Parti'li Turan: Aynı saygıyı Yunan makamlarından da bekliyoruz
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: Aynı saygıyı Yunan makamlarından ...
Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda ...
AK Parti'li Turan: “Rum vatandaşlarımızın haklarına saygı duyuyoruz, aynı saygıyı Yunan makamlarından bekliyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan: “Rum vatandaşlarımızın haklarına ...
Çanakkale’de ithalat ve ihracat arttı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ithalat ve ihracat arttı
Çanakkale’de yapılan sulu tarım ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyarlık katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Çanakkale’de yapılan sulu tarım ülke ekonomisine ...
57. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Serkan Serttürk oldu
YEREL HABERLER 57. Süleyman Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ...
Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale’de çıkan yangın kontrol altında
YEREL HABERLER Çanakkale’de çıkan yangın kontrol altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.