Çanakkale'de Caferiler, Kerbela şehitlerini andı



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de toplanan Caferiler, Kerbela Çölü'nde şehit olan Hz. Hüseyin ve 72 yarenini Çanakkale Şehitler Abidesi'nde andı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi ve Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından muharrem ayı nedeniyle Çanakkale Şehitler Abidesi'nde anma programı gerçekleştirildi. Programda Hz. Hüseyin ve 72 yareni, Kerbela Çölü'nde şehit edilişlerinin 1383'üncü yıl dönümünde anıldı. İstanbul'dan yaklaşık 2 bin Caferi anma programı için şehitliğe geldi. İlk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından dua edildi. Türkiye Caferileri lideri olarak anılan Selahattin Özgündüz ve CAFERİDER Başkanı Hasan Babur ile Caferi vatandaşlar tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Anma programına katılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Özgündüz'e Şehitler Abidesi minyatürü hediye etti. Özgündüz ise kendisinde bulunan manevi bir yüzüğü Kaşdemir'e hediye etti.

'ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ KILDILAR'

Özgündüz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Muharremin girişindeyiz. Bugün ikinci günüdür. Bu şehitlikten, şehitler şahı İmam Hüseyin'i selamlayarak Muharrem'e girmeyi çok anlamlı bulduk. Hani milli şairimiz demişti ya 'Bedr'in Arslanları ancak bu kadar şanlı idi' Bedr bizim İslam alemi için önemli bir dönüm noktasıydı. 313 kişiyle musallat bir orduya karşı bir savaş verdiler ve kazandılar. Burada da bizim yiğitlerimiz, arslanlarımız ruhları şad olsun dünyanın süper güçlerine kafa tuttular. Tabiri yerindeyse top mermisine kafa attılar. Buradan emperyalizme geçit vermeyen şehitlerimizi ve onlarla beraber şehitler şahı Peygamberimizin ciğer paresi Hazreti Hüseyin'i selamlamaya geldik. Allah ülkemize bir daha öyle bir şey yaşatmasın. Gerçi şehitlerimizin kanı heder olmadı. Çanakkale'yi geçilmez kıldılar. Naaşlarıyla geçilmez kıldılar. Biz onlara minnet ve şükran borçluyuz. Onlara da komutanlarına da eratlarına da cümlesine selam olsun. Minnet ve şükran borçluyuz. Onları minnet ve şükranla anıyoruz. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun" dedi.

'BU ÇİZGİYİ DOĞRU TAKİP ETMEK LAZIM'

CAFERİDER Başkanı Hasan Babur ise "Ben şehitler şahı Hazreti Hüseyin'in şahsında Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den günümüze, günümüzden Karabağ'da olan şehitleri saygı ve minnetle anıyorum. Değerli liderimiz de ifade etti. Muharrem'in bugün ikinci günü. Her yıl Muharrem ayının programları İstanbul'da Zeynebiye Camisi'nde icra ediliyor. Bu sene istedik ki şehitler diyarı Çanakkale'de Hazreti Hüseyin'i analım. Programı böyle başlatalım. Çünkü Hazreti Hüseyin Kerbela'da bir destan yazdı. Hazreti Hüseyin solmuş İslam'ın yeniden yeşermesini sağladı. Gerçek anlamda Hz. Peygamberin getirdiği İslam'ı yeniden dizayn etti, yeşertti. Oradan günümüze geçmek gerekirse bu topraklar için şehit olanlar da bu yurdu bize yeniden bahşettiler. Onun için bugün buradayız. Bu yurt için, bu vatan için uğruna şehit olan evlatlarımızı minnetle yad ediyoruz. Ümit ediyorum bu yolu doğru takip etmek lazım. Bu çizgiyi doğru takip etmek lazım ve bundan sonra bu vatanı diğer güçler tarafından Allah korusun işgaline doğru herkesin şeffaf, net, açık, dikkatli olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Anma programı Kilitbahir Köyü'ndeki Namazgah Tabyası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçılarından Neşe Demir'in okuduğu mersiyeler ile devam etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN

2022-07-31 17:01:03



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