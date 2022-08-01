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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lapseki şeftalisinde yüzde 25 rekolte artışı bekleniyor

İHA

Lapseki şeftalisinde yüzde 25 rekolte artışı bekleniyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi gören şeftalide bu sene geçen seneye oranla yüzde 25 rekolte artışı bekleniyor. Üreticiler ise rekolte artışından memnun olduklarını dile getirdiler.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetişen Lapseki şeftalisi, lezzeti, aroması ve rengiyle yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi görüyor. Coğrafi işaretli ürün olan Lapseki şeftalisinde bu sene geçen seneye oranla yüzde 25 rekolte artışı bekleniyor. Haziran ayı ortalarında 3 milyon civarı ağaçtan toplanmaya başlanan şeftali hasadı Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Yetiştirilen ürünlerin büyük çoğunluğu ise Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelere gönderiliyor.

“Lapseki şeftalisi bir marka bu markanın içerisinde 40’a yakın şeftali çeşidi var”
Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, “Şeftalilerimiz Mayıs ayı sonlarına doğru hasat edilmeye başladı ve üreticilerimiz yetiştirdikleri ürünleri iç piyasa ve dış piyasaya sunuyorlar. Geçtiğimiz günlerde ‘Lapseki Şeftalisi’ olarak tescillendi. Lapseki şeftalisi bir marka bu markanın içerisinde 40’a yakın şeftali çeşidi ve farklı bölgelerde yetişen şeftali çeşitleri de var bunun içerisinde biz farklılığını ortaya koyduk. Tat, lezzet, aromatik birleşimler bakımından Lapseki şeftalisinin diğer bölgelerden coğrafi olarak farkını ortaya koyduk. Geçtiğimiz günlerde Lapseki şeftalisi Coğrafi işaretli alındıktan sonra zincir marketlerin raflarında şeftalimiz Lapseki şeftalisi olarak yerini alacak. Bu seneki rekolte tüm sebze ve meyvelerde yüzde 3040 fazlalık gözükmekte ve üreticilerimiz de oldukça memnun. Mayıs ayı sonlarına doğru başlayan şeftali hasadı Ekim ayı sonlarına kadar şeftali hasadı devam edecektir. Lapseki şeftalisini farklı kılan bir coğrafya geçiş iklimi olması, iki toprak yapımızın farklılığı, üç neyi, ne zaman, ne şekilde uygulamasını bilen üreticilerin hepsini toplandığı yer Lapseki’dir. Lapseki şeftalisinin farkı buradan ortaya çıkmaktadır” dedi.

“Daha fazla ihracatçı firmalar bekliyoruz”
Meyve üreticisi Ahmet Aksoy, “Bu sene meyvemiz oldukça fazla çok bol kalitemiz de oldukça iyi kısacası bu sene çok iyi bir yıl geçiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Lapseki şeftalisi olarak coğrafi işaretli tescillenen şeftalimiz bundan sonra iç ve dış piyasada raflarda yerini alacak. Bunun yanında daha fazla ihracatçı firmalar bekliyoruz. Bu ilçemiz açısından çak güzel oldu yapanlardan Allah razı olsun. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl verim rekoltesi 3 kat daha fazla geçtiğimiz yıl 10 bin kasa mal yapıyorsak bu yıl 30 bin kasa şeftali beklentimiz var. Kalitemizde ona keza daha güzel” ifadelerine yer verdi.

“Ağaç başına verimimiz geçen seneye göre 3 kat arttı”
Meyve üreticisi Faruk Ahmet Ergin, “Meyve üretimi baba mesleğimiz, 40 yıldan beri bu mesleği yapıyoruz. Allah bereket versin, sezonumuz bereketli geçiyor. Her ne kadar şeftali piyasasında geçen sene fiyatlar yüksek olsa da şeftali azdı, bu sene fiyatlar düşük olsa da şeftalinin rekoltesi yüksek. İhracatımız malum başladı. Fiyatlar geçen seneye göre düşük ama bizim ağaç başına verimimiz geçen seneye göre 3 kat arttı” şeklinde konuştu.

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