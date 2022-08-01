Biga'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 96 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Açıklamada, yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü, çıkış nedeninin belirlenmesi için ise araştırmaların sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2022-08-01 15:36:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.