Çanakkale'de makilik yangını, ormana sıçradı



İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, makilikte çıkan yangın, ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler, 3 saatte kontrol altına alındı.

Kösedere köyü Çamoba Mahallesi'ndeki makilikte, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ormana da sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden Ayvacık Kavakdağ Orman Yangın Gözetleme Kulesi çalışanları, Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer ile 4 ilk müdahale aracı ve 92 personel sevk edildi. Yangının engebeli arazide olması ve rüzgarın şiddeti nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2022-08-04 15:08:09



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