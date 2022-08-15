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Babasının terastan attığı çekyatın başına çarpmasıyla ölen küçük Rana, toprağa verildi

DHA

Babasının terastan attığı çekyatın başına çarpmasıyla ölen küçük Rana, toprağa verildi


Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, babası Gürsel Beceren'in (39) evden çıkarmak için attığı terastaki eski çekyatın başına çarpması sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Rana Beceren, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. 3 katlı evin sahibi Gürsel Beceren, kiracısından kalan eski eşyaları teras kattan evin bahçesine attı. Aynı binanın 2'nci katında ailesiyle yaşayan Beceren, eşyaları atarken kızı Rana da sesleri duyup, evin balkonuna çıktı. Rana'nın balkona çıktığını fark etmeyen Beceren'in terastan boşluğa bıraktığı çekyat, başını uzatan Rana'ya çarptı. Rana'nın sesini duyan ve çekyatın başına isabet ettiğini gören anne Gülser Beceren (33) ile Gürsel Beceren, kızlarını otomobille Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Gülser Beceren ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili olarak Gürsel Beceren, savcılık tarafından çağrıldığı ifadede, "Yılmaz Yıldırım birlikte kiracının çıktığı evi temizliyorduk. Birtakım eşyaları bahçeye attıktan sonra çekyatı da atmak istedik. Fakat çekyat ağır olduğu için ileriye atamadık. Bu arada balkonda kızımı görmedim. Çekyatı attıktan sonra olayı fark ederek eşim ile birlikte kızımızı hastaneye götürdüm" dedi.
ACILI ANNE FENALAŞTI
Rana için bugün Menderes Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Rana´nın ailesi ve akrabaları katılırken, tabutun üzerinde küçük çocuğun beyaz bir elbisesi konuldu. Rana´nın annesi ve babası kızlarının tabutu başında gözyaşı dökerken, fenalaşan anne Gülser Beceren´e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rana´nın cenazesi Bayramiç İlçe Kabristanlığına defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2022-08-15 20:01:15

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