AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Çarklar dönüyor, yatırımlar devam ediyor

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)DARDANEL Şirketler Grubu bünyesinde 2'si İstanbul'da hizmet veren 'I Love Fish' konseptinin 3'üncü şubesi Çanakkale'de açıldı. Açılışta konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Konjektürel sorunlara rağmen markalarımızın şubeler açıyor olması, Çanakkale'mizin ve Türkiye'nin büyüyor olması bizim için çok kıymetli. Her şeye rağmen çarklar dönüyor, yatırımlar devam ediyor" dedi.Dardanel, balık ve deniz ürünlerini en ekonomik ve hızlı şekilde geniş kitlelere ulaştırmak üzere 'I Love Fish' konseptini geçen yıl hayata geçirdi. Dardanel'in yeni restoran zinciri I Love Fish, İstanbul Beşiktaş ve Altunizade Capitol AVM'nin ardından 3'üncü şubesini Çanakkale Saat Kulesi Meydanı'nda açtı. Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanvekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) Başkanı Semih Başaran ile Dardanel yöneticileri ve Çanakkaleliler katıldı.'İSTERİZ Kİ BU MARKALAR DAHA FAZLA OLSUN'

"Konjektürel sorunlara rağmen markalarımızın şubeler açıyor olması Çanakkale'mizin ve Türkiye'nin büyüyor olması bizim için çok kıymetli. Her şeye rağmen çarklar dönüyor. Her şeye rağmen yatırımlar devam ediyor" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sözlerini şöyle sürdürdü:"Çanakkale köprüsü başta olmak üzere Ezine Gıda İhtisas OSB, Ayvacık'taki tüneller, alt yapı yatırımları ve doğal gaz çalışmaları hepsi hamdolsun planlandığı şekilde devam ediyor. Köprüden önceki Çanakkale ile köprüden sonraki Çanakkale'ye farklı bakmak zorundayız. Bu noktadan Avrupa 200 kilometre. Büyük imkanlarımız var ancak hala şehrimizde bildiğiniz gibi markalaşmada, zincirleşmede büyük eksiğimiz var.

Dardanel, 40 yıldan beri bu topraklarda ekmek üretip, istihdam yaratıp, 3 bin kişiye ekmek veren, 25 ülkeye ihracat yapan devasa bir firma ama isteriz ki Dardanel'lerin sayısı artsın, isteriz ki bu markalar daha fazla olsun. Kentimiz turizm olduğu kadar bir tarım kenti. Balığından ormanına kadar, tarihinden turizmine kadar hepsini büyütmek bizim görevimiz."'DARDANEL AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM´

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Çanakkale'mizin de ülkemizin de ihtiyacı olan katma değeri yüksek ürün üretmek, marka olmak önemli. Dardanel markası da hem Çanakkale'miz için hem Türkiye için önemli. Türkiye'nin ve Çanakkale'mizin gururu. Bu nedenle ben Önen ailesine ve Dardanel ailesine Sayın Niyazi Önen nezdinde emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yatırımlar devam ediyor, I Love Fish çok güzel ve balığı seveceğiz" ifadelerini kullandı.'KÜÇÜK FİKİRLERDEN BÜYÜK İŞLER ÇIKIYOR'

Dardanel'in kurucusu Niyazi Önen açılışta yaptığı konuşmada, "İlk şubesini İstanbul'da açtığımız, ailemizin en yeni konsepti I Love Fish ile de balığı en ekonomik ve hızlı şekilde en geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Hedefimiz; I Love Fish markasını inovatif, lezzetli, kaliteli ürünleriyle, uçtan uca mükemmel müşteri deneyimini tasarlayarak bir dünya markası haline getirmek. Bu konsepti franchise modeliyle ihraç ederek büyümeyi ve bu marka kanalıyla Çanakkale'den tüm dünyaya ihracatı artırmayı amaçlıyoruz. Yeni yarattığımız bu I Love Fish ile farklı bir konsept geliştirdik. 11 yıllık tecrübemiz ve geliştirdiğimiz ürünlerden yola çıkarak hem Türkiye içerisinde hem de tüm dünyaya ihraç edebileceğimiz bir konsept yarattık. Bugün biz küçük bir I Love Fish şubesini açmıyoruz. Grup içerisinde çok önem verdiğimiz bu konsepti tüm Türkiye'ye ve dünyaya buradan ihraç edeceğiz. Yani Çanakkale'nin bağrından bir marka daha çıkıyor o da I Love Fish. Umudumuz, vizyonumuz ve hayalimiz bizim bu konsepti Çanakkale başta olmak üzere dünyadaki tüm girişimcilerin hizmetine sunmak. Burada yüzlercesini, binlercesini açmak. Biliyorsunuz küçük fikirlerden büyük işler çıkıyor. Tüm ürünlerimizin hepsini buradaki fabrikamızda üretiyoruz. Çok büyük tonajlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından katılımcılar kurdeleyi keserek, I Love Fish Çanakkale Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi ve konuklar I Love Fish'in sevilen lezzetleriyle tanıştı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale

2022-08-18 17:56:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.