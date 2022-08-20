Gökçeada'da, Aziz Trifonos anısına ayin düzenlendi

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, Aziz Trifonos anısına ayin düzenlendi. Ayini, İngiltere'den gelen despot İliu Rafael yönetti.

Gökçeada ilçesi Şirinköy'de 55 yıl kapalı kaldıktan sonra geçen sene tamamlanan restorasyonun ardından 9 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından ibadete açılan Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayın düzenlendi. Ayini İngiltere'den gelen despot İliu Rafael yönetti. Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi'nin de yer aldığı ayine Gökçeada'daki Rum cemaati üyeleri ilgi gösterdi. Ayinde, İncil'den bölümler okundu ve dualar edildi. Aziz Trifonos anısına kesilen kurbanlardan yapılan yemekler, ayinin ardından katılımcılara ikram edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Burak GEZEN

2022-08-20 13:07:26



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