AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak

DHA

AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak


ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale´nin Gelibolu ilçesine doğal gaz geleceğini açıkladı.
Gelibolu ilçesinde iş yeri açılışlarına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin bütününü doğal gaza kavuşturmak istediklerini söyledi. Bunun için de adım attıklarını belirten Turan, "Lapseki Belediyesi burada ağırlık verdi, imzalar topladı, 3 sene önce doğal gaz geldi. Biz Lapseki'ye ne yaptıysak Gelibolu'ya da aynını yapmak istedik. Aynı evrakları, aynı randevuları, aynı talepleri istedik. Lapseki'nin nüfusu 10 bin, Gelibolu'nun 40 bin. Lapseki aldı, Gelibolu almadı. Bu benim kusurum değil. Önce bunu söyleyeyim. Eğer birisi derse, 'CHP'li belediyeye destek olmadın' alnını karışlarım. Niye söylüyorum, Ayvacık AK Partili mi? Geçen hafta temel attık, Çardak AK Partili mi? Doğal gaz geldi. Biz iş yapan herkesi bu memlekette baş göz üstüne ediyoruz. Benim için Ayvacık da Lapseki de Gelibolu da aynı. AK Partili de CHP'li de bu memleketin evladıdır, aynıdır. İnşallah bir mani olmazsa, 15-16 Eylül gibi tam tarihi vereceğiz, Gelibolu'muzda tören yaparak ilk borunun döşenmesine başlayacağız. 3 ay süre öngörülüyor. 31 Aralık'ta da inşallah Gelibolu'muzda da ilk doğal gazı yakacağız. Bu anlattığım sebeplerden dolayı Gelibolu'ya doğal gazın gelmesi gecikti. Özellikle Tekirdağ tarafından bir hat var, oradan boru gelmesi lazım, 1 sene sürüyor. 'Asla kabul etmiyoruz' dedik. Zaten geç kalındı, 'bu konularda sakın bizi maliyetten, boru döşetmekten dolayı geciktirmeyin' dedik. Taşımalı sistemle aralık ayında doğal gaza kavuşuyoruz. İnşallah seneye de ana borudan alarak devam ediyoruz. Tabii ki aralıkta tüm Gelibolu'ya doğal gaz gelmez. Bunun dağıtımını planlama şirketi yapacak ama merkezdeki büyük orandaki nüfusun aralık itibarıyla doğal gaz yakacağını, bir dahaki sene tüm Gelibolu'nun doğal gaza kavuşacağını söylemek isterim. Gelibolu'muza hayırlı olsun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale ÇANAKKALE, (DHA)
2022-08-20 17:20:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek seferler yapılacak
YEREL HABERLER Gökçeada feribot hattında yoğunluk nedeniyle yarın ek ...
Gökçeada'da, Aziz Trifonos anısına ayin düzenlendi
YEREL HABERLER Gökçeada'da, Aziz Trifonos anısına ayin düzenlendi
Gökçeada'daki Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi
YEREL HABERLER Gökçeada'daki Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin ...
Troya'da arkeologlar Schliemann'ın 150 yıl önce kazıda tahrip ettiği höyüğe yaklaştı
YEREL HABERLER Troya'da arkeologlar Schliemann'ın 150 yıl önce ...
Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında geri itilen 10 düzensiz göçmen ...
Çanakkale'de hafif ticari aracın ciple çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de hafif ticari aracın ciple çarpışması ...
AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 açıklamasına" ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan, "Kılıçdaroğlu'nun S-400 ...
Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir evde tarihi eserler ele geçirildi
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale açıklarında geri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında geri itilen 11 düzensiz göçmen ...
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Çarklar dönüyor, yatırımlar devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Çarklar dönüyor, ...
Dardanel "I Love Fish" üçüncü şubesini Çanakkale'de açtı
YEREL HABERLER Dardanel "I Love Fish" üçüncü şubesini Çanakkale'de ...
Lapseki'de geleneksel ilçe panayırı başladı
YEREL HABERLER Lapseki'de geleneksel ilçe panayırı başladı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ...
Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Sürat teknesiyle Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 ...
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi Çanakkale'de sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ üyesi ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.