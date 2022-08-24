Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (2)



EZİNE'DE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Çanakkale'de beklenen yağış Ezine ilçesinde etkili oldu. İlçede saat 16.00 sıralarında fırtınayla birlikte yağmur başladı. Yağmurun ardından da dolu yağdı. Camlara vuran dolu taneleri evlerinde oturan vatandaşları korkuttu. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Küçük Sanayi Sitesi'nde de sokaklar suyla doldu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Ezine Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesini sağladı. Kırılan ağaç dalları da yine ekipler tarafından toplandı. (DHA)

Burak GEZENErol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Burak GEZEN Erol GÜNGÖRDÜ

2022-08-24 17:08:11



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