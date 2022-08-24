Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (3)

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL İÇİN İDARİ İZİN KARARI
Çanakkale'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle hamile ve engelli kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu. Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmesi sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel yarın idari izinli sayılacaktır" denildi. (DHA)Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN
2022-08-24 19:30:41
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