Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

DHA

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Tekiroğlu hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gelibolu-Eceabat kara yolunun 1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Eceabat ilçesi yönüne giden Mustafa Tekiroğlu yönetimindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç yoldan çıktı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tekiroğlu, araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Tekiroğlu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA
2022-08-25 14:31:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Troya'da kilden yapılmış 2 bin 300 yıllık mini kap bulundu
YEREL HABERLER Troya'da kilden yapılmış 2 bin 300 yıllık mini kap ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü ...
Ezine´de çay sularına kapılan otomobildeki 2 kişi son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Ezine´de çay sularına kapılan otomobildeki 2 kişi son ...
Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki ...
Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Çanakkale'de İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon ...
Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (3)
YEREL HABERLER Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (3)
Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin verildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve ...
Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu / Ek ...
Çanakkale'de sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Çanakkale'de sağanak etkili oldu
Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu (2)
(Görüntülü) ÇANAKKALE&#039;DE SAĞANAK VE DOLU TEYAKKUZU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE'DE SAĞANAK VE DOLU ...
Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu
YEREL HABERLER Çanakkale'de sağanak ve dolu teyakkuzu
Lapseki Kaymakamı Çelikkaya'ya veda yemeği düzenlendi
YEREL HABERLER Lapseki Kaymakamı Çelikkaya'ya veda yemeği düzenlendi
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin
YEREL HABERLER Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve ...
Yunanistan vatandaşı Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu
YEREL HABERLER Yunanistan vatandaşı Emilia Çanakkale'de Müslüman ...
Çan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Çan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu
Yunanistan vatandaşı Serakau Emilia Çanakkale'de Müslüman oldu
YEREL HABERLER Yunanistan vatandaşı Serakau Emilia Çanakkale'de ...
Avrupa şampiyonu Eren Kırca altınla ödüllendirildi
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu Eren Kırca altınla ödüllendirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.